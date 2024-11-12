"єВідновлення" продовжать на 2025 рік: скільки коштів заклали на програму

Програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло реалізовуватимуть і в наступному році. На 2025 рік на її фінансування виділять 4 млрд грн.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, із закладених коштів 3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло, ще 1 млрд грн скерують на компенсації за пошкоджене майно.

Водночас Шуляк підкреслила, що цієї суми "катастрофічно недостатньо".

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"Я наполягаю на тому, що програма повинна не лише продовжувати підтримку українців, житло яких було пошкоджено, або зруйновано внаслідок російської агресії, а і розширюватись. Нагальна потреба – розширити "єВідновлення" на тимчасово окуповані території. Якщо цього не зробимо ми, це зроблять окупанти. А цього важливо не допустити", – наголосила Шуляк.

Голова комітету нагадала, що Україна продовжує вести перемовини з міжнародними партнерами щодо підтримки у фінансуванні програми на наступний рік. Окрім цього, до фінансування "єВідновлення" вже долучалися і Банк розвитку Ради Європи, який надав 100 млн євро, і Світовий Банк, який надав 200 млн доларів.

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Нагадаємо:

Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) в рамках реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло", який впроваджується у межах послуги "єВідновлення".