В АРМА рассказали об активах эксменеджеров Минэнерго, нанесших ущерб на 1,5 миллиарда

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) разыскало активы должностных лиц бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"Наши специалисты уже обнаружили первые активы фигурантов дела: 3 объекта жилой и нежилой недвижимости, 4 земельных участка и 2 транспортных средства. Также ожидаем ответа от банковских учреждений относительно наличия счетов и средств на них", - сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин .

По данным следствия, должностные лица бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины искусственно создавали препятствия для выполнения постановления Кабинета министров по эксплуатации газораспределительных систем, способствуя уклонению от оплаты за пользование государственным имуществом.

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В результате этих действий государственный бюджет недополучил 1,49 млрд грн в период с мая 2017 по декабрь 2020 года.

Отмечается, что вся информация об активах передана органу досудебного расследования для наложения ареста на выявленные активы с последующей передачей их в управление АРМА.

Напомним:

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За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более 100 млрд долл. АРМА ищет механизмы возврата средств.