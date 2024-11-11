З України вивели понад 100 мільярдів доларів за час незалежності: АРМА шукає як повернути

За понад 30 років незалежності з України за кордон вивели понад 100 млрд дол. АРМА шукає механізми повернення коштів.

Про це повідомляє голова Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

"Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше 100 млрд дол як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном", – зазначила Дума.

За її словами, для повернення таких активів агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Проте у такому випадку відомство не може обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту.

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Зазначається, що комісія має обрати організатора торгів за вісьмома критеріями.

Також Дума пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів – для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості – агенція нерухомості, для творів мистецтва – спеціалізовані майданчики.

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