Российские авиакомпании могут закрыть сотни рейсов из-за отсутствия госпомощи

Российские авиакомпании могут закрыть с 1 января 2025 года сотни внутренних рейсов из-за отсутствия субсидий от государства.

Об этом сообщили "Коммерсанту" источники в отрасли, пишет издание The Moscow Times.

По их словам, Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления авиаперевозчикам 19 млрд. руб. на осуществление рейсов в обход Москвы, а также полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом.

Также задерживается согласование субсидий на социально значимые маршруты Дальнем Востоке.

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Согласно действующим нормам, заявки на получение субсидий должны подаваться не позднее 1 октября, а их рассмотрение длится не менее месяца. Обычно Росавиация распределяла средства до 1 декабря. К этой дате перевозчики уже составляли расписание полетов с 1 января и открывали продажу билетов на субсидируемые рейсы.

Однако, как пишет издание, из-за сложившейся ситуации в ряде регионов билеты на отдельные направления с нового года все еще не поступили в продажу.

По словам одного из них, региональные власти выражают беспокойство по этому поводу, поскольку получают обращения от пассажиров. Также к вопросу подключилось Минобороны, которое контролирует доступность билетов для военнослужащих к местам отдыха и лечения.

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В случае отсутствия субсидий авиакомпании или откажутся от рейсов, или будут вынуждены продавать билеты по коммерческой стоимости. Однако наиболее вероятным вариантом считают закрытие маршрутов с низкой рентабельностью.

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