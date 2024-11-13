В Україні росте попит на гібридні авто: які моделі обирали в жовтні

У жовтні 2024 року український автопарк поповнили понад 1900 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж в 2023 році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63% — проти 59% у жовтні 2023 року.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4. Їх придбали 261 одиницю. Друге місце посідає Nissan Qashqai (82 одиниці), а третє – Toyota Yaris Cross (79 одиниць).

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У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість отримав Ford Fusion US (54 одиниці). На другому місці у жовтні була Toyota Prius (46 одиниць), а на третьому – Toyota RAV-4 (38 одиниць).

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

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