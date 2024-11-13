Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад

Правительство Украины будет наращивать политику социально-экономического выравнивания и акцентировать внимание на создании равных условий для общин.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

Он обратил внимание, что в Украине в начале 2024 года насчитывалось более 280 тыс. разрушенных объектов, а сейчас их количество превысило 320 тыс.

"Это за год так изменилась наша картина с разрушением. Логично, что абсолютное большинство прироста приходится на прифронтовые территории. Наша задача распределять ресурсы таким образом, чтобы сейчас во время войны и после нашей победы больше ресурсов получали те регионы, которые в них нуждаются", - сказал он.

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Кулеба напомнил, что бизнес в прифронтовых областях в крайне сложной ситуации, поэтому говорить о предоставлении кредитов для предприятий, которые работают в 20-30 км от линии соприкосновения, крайне сложно. Правительство рассматривает перспективу расширения грантовых программ для них.

Кроме того, при формировании государственного бюджета на 2025 год в рамках региональной политики будут предприняты шаги при перераспределении бюджета.

"Прифронтовые территории останутся с реверсной дотацией, останутся с 64% НДФЛ. Мы и дальше будем только наращивать политику выравнивания", - подчеркнул Кулеба.

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Вице-премьер также отметил, что для западных и центральных областей Украины, которые демонстрируют экономический рост, правительство будет развивать инструменты конкуренции, чтобы бизнес дальше развивался и показывал результат.

Напомним:

Украина представила концепции послевоенного восстановления.