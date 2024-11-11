Україна представила концепції повоєнного відновлення
Павільйон України зосереджений на темі відновлення на цьогорічній 29-тій Конференції ООН зі зміни клімату, яка розпочала роботу в Баку в понеділок 11 листопада.
Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Контент павільйону наголошує на головному принципі відновлення – "build back greener" (відбудовуємо екологічніше - ред.), а також на необхідності відшкодування збитків, завданих довкіллю через агресію Росії", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що в павільйоні представлені екологічні ініціативи держави, бізнесу та громадськості України.
"Серед них - технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи-принтери та інші українські інновації, що вже використовують у США, Великій Британії та Японії", - розповіли у відомстві.
У Міндовкілля також зазначили, що за час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти зовнішнього середовища понад 6,5 тис злочинів. Обсяг викидів парникових газів становить 180 млн тонн. Майже 3 млн га лісів пошкоджені через війну. Заміновано 139 тис. кв. км земель - це втричі більше, ніж площа Швейцарії.
Конференція в Баку проходить з 11 до 22 листопада.
Нагадаємо:
В Україні планують створити Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації для формування консолідованої претензії щодо відшкодування збитків.