Україна представила концепції повоєнного відновлення

Павільйон України зосереджений на темі відновлення на цьогорічній 29-тій Конференції ООН зі зміни клімату, яка розпочала роботу в Баку в понеділок 11 листопада.

Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Контент павільйону наголошує на головному принципі відновлення – "build back greener" (відбудовуємо екологічніше - ред.), а також на необхідності відшкодування збитків, завданих довкіллю через агресію Росії", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що в павільйоні представлені екологічні ініціативи держави, бізнесу та громадськості України.

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"Серед них - технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи-принтери та інші українські інновації, що вже використовують у США, Великій Британії та Японії", - розповіли у відомстві.

У Міндовкілля також зазначили, що за час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти зовнішнього середовища понад 6,5 тис злочинів. Обсяг викидів парникових газів становить 180 млн тонн. Майже 3 млн га лісів пошкоджені через війну. Заміновано 139 тис. кв. км земель - це втричі більше, ніж площа Швейцарії.

Конференція в Баку проходить з 11 до 22 листопада.

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Нагадаємо:

В Україні планують створити Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації для формування консолідованої претензії щодо відшкодування збитків.