Военные риски можно застраховать на 100 миллионов

В Украине, начиная с ноября 2024 года, можно застраховать военные риски на сумму до 100 млн грн (2,5 млн долларов США).

Об этом сообщили в страховой компании ARX.

Речь идет о повреждениях в результате ракетных обстрелов, атак дронов всех типов и их обломков по отдельному объекту страхования.

"Это покрытие может предоставляться на всей территории Украины за исключением регионов, близких к линии фронта и границы с РФ", - сообщили в ARX.

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Как отметили в компании, покрытие военных рисков до 100 млн грн стало возможным благодаря соглашению ARX с U.S. International Development Finance Corporation ("DFC"). Это договор перестрахования с ARX во время активной фазы войны в Украине.

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) является правительственным учреждением США. DFC является партнером частного сектора для финансирования решения наиболее критических проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Корпорация инвестирует в различные секторы, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги.

Напомним:

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Национальный банк и Минэкономики в конце сентября представили проект закона о системе страхования военных рисков. Он предусматривает создание Государственного агентства по страхованию военных рисков.