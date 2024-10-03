В Україні запрацює Державна агенція зі страхування воєнних ризиків

Національний банк та Мінекономіки у кінці вересня презентували проєкт закону про систему страхування воєнних ризиків. Він передбачає створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт закону передбачає захист страхових інтересів фізичних та юридичних осіб та спрямований на забезпечення відшкодування збитків, заподіяних ним внаслідок реалізації воєнних ризиків в Україні.

"Відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку нашої економіки. Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків.

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Вже є низка працюючих інструментів на цьому ринку. Наша мета — об'єднати всі діючі програми в єдиний пул, створити зрозумілі правила гри і зрештою мати змогу залучити на цей ринок міжнародних перестраховиків", — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Як йдеться в повідомленні, комплексна загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов'язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів.

Окремо, в проєкті закону передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. А також - розробляти стандартизовані страхові продукти, визначати централізовані підходи до ціноутворення та вести Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

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Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва.

Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів.

Нагадаємо:

"Закон про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч. Важливо, щоб у 2025 році Україна мала стійку інституційну основу для розвитку цього напряму, що посилить не лише страховий ринок, але й економіку країни в цілому. Це створить додатковий захист для роботи бізнесу", - розповідав голова Національного банку України Андрій Пишний.