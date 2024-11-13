АРМА продало первые картины Медведчука: за какую отдали больше всего денег

Фото: АРМА

Агентство по розыску и управлению активами продало первые 16 картин из арестованной коллекции бывшего нардепа Виктора Медведчука через систему "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Общая сумма от продажи этих картин составляет 317 000 грн.

Отмечается, что самым дорогим лотом среди реализованных 13 ноября работ стала картина "Сельский пейзаж с рекой на фоне гор". Ее продали за 76 тыс грн.

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Среди других проданных картин - "Крымский аромат" Натальи Муравской за 71 тыс грн (такой была стартовая цена), "Зимний пейзаж с двумя фигурами" Иосифа Гарани за 32 тыс грн и другие.

"Все средства от продажи коллекции Медведчука будут направлены на экономику и закупку военных облигаций, то есть, на прямую поддержку обороноспособности государства", - прокомментировала председатель АРМА Елена Дума.

Следующие 19 картин АРМА планирует реализовать 14 ноября.

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Напомним:

Ранее часть коллекции из 136 картин была оценена почти в 4 миллиона гривен.

Из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 было признано культурным наследием Украины экспертами Национального художественного музея.

В сентябре Агентство по розыску и менеджменту активов продало часы Виктора Медведчука. В частности, часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" - за 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена), а также с молотка недорого ушли часы "Москва Кремль".

15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.