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"Укрзализныця" изменит маршрут поезда и добавит новые рейсы

Среда, 13 ноября 2024, 17:07 - Алина Штемпель, для ЭП

Из-за ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря поезд Киев-Каменец-Подольский будет курсировать по маршруту Киев-Хмельницкий.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци"

25 ноября поезд №139/140 будет следовать до станции Гречаны – из Киева будет отправляться в 23:32 и прибывать в Гречаны в 05:47. 

Поезд №139/140 будет отправляться из Киева в период 26 ноября – 7 декабря в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04. Из Хмельницкого поезд будет отправляться с 27 ноября по 8 декабря в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

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Также "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы:

Поезд №159/160 Киев – Трускавец. Он будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18, а прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10.

Поезд №191/192 Киев – Львов. Он будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 14:14 и прибывать в столицу в 21:33. 

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Напомним:

"Укрзализныця" после анализа спроса пассажиров назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов.

Укрзализныця Львов
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