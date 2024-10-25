"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов

"Укрзализныця" после анализа спроса пассажиров назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Рахов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, назначили дополнительный поезд №245/246 Киев - Рахов, который будет отправляться из столицы 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55. В обратном направлении, из Рахова, поезд будет отправляться 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55.

Также назначили дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибывать во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно. Из Львова поезд отправится 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно.

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Напомним:

В 2025 году пассажирские поезда из Ужгорода уже смогут курсировать по пути евростандарта в Братиславу, Прагу, Вену, Дрезден и Бухарест.