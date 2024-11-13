В ООН рассказали о помощи для более семи миллионов украинцев

Гуманитарные организации обеспечили по крайней мере одним видом помощи 7,2 миллиона украинцев в периоде с января по сентябрь 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.

Отмечается, что в этот период 5,8 млн украинцев, преимущественно из прифронтовых районов, получили помощь в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены.

Продовольственную помощь и средства для поддержания жизнедеятельности предоставили 3 млн человек, еще 2 млн - своевременную медицинскую помощь.

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Около 1,3 млн человек предоставлены необходимые материалы для экстренного ремонта жилья.

Для 1,2 миллиона человек были организованы услуги по информированию и обучению в сфере противоминной безопасности, а 600 000 детей и учителей получили поддержку для продолжения обучения.

Многоцелевой денежной помощью удалось охватить около 700 000 украинцев.

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Поддержка была предоставлена почти 100 000 переселенцам, проживающим в местах временного проживания.

Помощь украинцам предоставили более 600 организаций по Плану гуманитарного реагирования на 2024 год.

Напомним:

В Украине накануне зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), которая расширит и добавит новые категории украинцев.