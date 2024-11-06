Для українців розширили програму грошової допомоги від ООН: кого додали

В Україні напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), яка розширить та додасть нові категорії українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

До переліку отримувачів, окрім тих, хто отримував раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

отримують соціальну допомогу менше ніж 3250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Зазначається, що розмір допомоги становить різницю між 3250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн.

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Наразі ця програма розрахована на 6 місяців.

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою "Укрпошти".

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