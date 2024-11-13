Все разделы
Укр / Рус

Volkswagen увеличит инвестиции в конкурента Tesla до 5,8 миллиарда долларов

Среда, 13 ноября 2024, 15:29 - Алексей Артемчук

Немецкий автоконцерн Volkswagen увеличил запланированные инвестиции в конкурента Tesla - американский стартап по производству электромобилей Rivian.

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Компании сообщили, что Volkswagen намерен вложить в предприятие 5,8 млрд долл. Ранее инвестиции оценивались в 5 млрд долл.

Ожидается, что первые машины производства Volkswagen, оснащенные электроникой и программным обеспечением от Rivian, сойдут с конвейера уже в 2027 году.

Реклама:

Генеральный директор VW Group Оливер Блюм заявил, что немецкий автопроизводитель рассчитывает использовать технологии Rivian в широком диапазоне ценовых категорий, международных рынков и брендов.

Благодаря инвестиции Volkswagen американский стартап получит капитал для производства электровнедорожников R2 на заводе в Нормале, штат Иллинойс. В VW видят сотрудничество с Rivian как возможность укрепить позиции в конкурентной борьбе с китайскими производителями.

Читайте также: Made in Germany больше не работает: почему Volkswagen вынужден закрывать заводы

Реклама:

Напомним:

Запланированная программа сокращения расходов Volkswagen была неизбежной, чтобы исправить "десятилетия структурных проблем" немецкого автопроизводителя.

Volkswagen Tesla инвестиции
Реклама:
Материалы по теме
Гендиректор Volkswagen подчеркивает необходимость сокращения расходов 3 ноября 2024, 13:00
Volkswagen ожидает четвертое падение годовых продаж  30 сентября 2024, 13:34
Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента для смартфонов 24 сентября 2024, 18:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте