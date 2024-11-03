Гендиректор Volkswagen наголошує на необхідності скорочення витрат

Getty Images

Запланована програма скорочення витрат Volkswagen була неминучою, щоб виправити "десятиліття структурних проблем" німецького автовиробника.

Про це заявив генеральний директор компанії Олівер Блюме, передає Reuters.

Наприкінці жовтня голова робочої ради Volkswagen заявив, що автовиробник планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч співробітників і скоротити решту заводів, оскільки він планує глибшу, ніж очікувалося, капітальну реконструкцію.

Сама компанія не підтвердила ці плани, але в середу попросила своїх працівників піти на 10-відсоткове скорочення заробітної плати, стверджуючи, що це єдиний спосіб, яким найбільший автовиробник Європи може зберегти робочі місця і залишитися конкурентоспроможним.

Реклама:

"Слабкий ринковий попит в Європі і значно нижчі прибутки від Китаю свідчать про десятиліття структурних проблем у VW", - сказав Блюм в інтерв'ю недільній газеті Bild am Sonntag.

Блюме заявив, що витрати на ведення діяльності в Німеччині є основним чинником, що стримує конкурентоспроможність Volkswagen, і сказав в інтерв'ю Bild am Sonntag, що "наші витрати в Німеччині повинні бути значно скорочені".

За його словами, не було ніякої гнучкості щодо цілей скорочення витрат, а лише щодо способів їх досягнення.

Реклама:

У своєму річному звіті автовиробник виділив близько 900 мільйонів євро на реалізацію цих заходів, повідомляє Bild am Sonntag.

Нагадаємо:

Китайська BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.