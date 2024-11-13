От Буковеля до Ворохты: как изменилась стоимость аренды жилья в самых популярных городах отдыха

В 2024 году стоимость аренды жилья в разных курортных городках выросла в среднем на 10-15%.

Об этом свидетельствуют данные ОЛХ.Недвижимость.

Аренда дома в Карпатах остается самой дорогой. Дешевле обойдется аренда в отелях и на базах отдыха.

Самая дорогая посуточная аренда в Буковеле. В селе Поляница дом можно посуточно арендовать за 4 750 грн, что на 19% больше чем в прошлом году.

Реклама:

В селе Татаров аренда дома будет стоить 3 200 грн за сутки. Это на 7% дороже, чем в прошлом году. В Микуличинах стоимость осталась неизменной: в среднем 2 500 грн.

В Ворохте дом можно арендовать за 1 800 грн. За год стоимость выросла на 20%. В Яблунице цена не изменилась: 1 500 грн за аренду жилья в доме посуточно.

В то же время цена на жилье в Яремче упала. Аренда обойдется в 1 800 грн, что на 10% дешевле, чем в прошлом году. Последние несколько лет в городе активно строят многоквартирные жилые комплексы. Арендовать именно квартиру дороже – в среднем 2 400 грн за сутки.

Реклама:

На Львовщине популярными являются Славское и Сколе. Аренда жилья в доме в Сколе составляет 2 250 грн, на 12,5% больше чем в прошлом году. А в Славском – 2 000 грн, что на 10% дороже.

Варианты жилья в отелях или на базах отдыха несколько дешевле. Например, в Яремче номер можно снять за 800 грн, в Славском – 1 100 грн, в Микуличинах и Ворохте – 600 грн.

Напомним:

С начала 2024 года рынок недвижимости в Украине демонстрирует стабильный рост цен, особенно на однокомнатные квартиры почти во всех областных центрах.