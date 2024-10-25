Цены на однокомнатные квартиры растут, но не везде: что происходит на рынке недвижимости

С начала 2024 года рынок недвижимости в Украине демонстрирует стабильный рост цен, особенно на однокомнатные квартиры почти во всех областных центрах.

Об этом сообщили в OLX Недвижимость.

В Днепре и Запорожье цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились почти на 10%, тогда как стоимость жилья в новостройках выросла на 1% и 6% соответственно.

Подобная ситуация наблюдается в Херсоне, где на вторичном рынке цены снизились на 3%, а на первичном рынке падение составило аж 28%. В Харькове стоимость жилья на вторичном рынке упала на 3%, тогда как первичный рынок вырос лишь на 1%.

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В Киевской области ситуация выглядит иначе: здесь на первичном рынке зафиксировано снижение цен на 5%, тогда как на вторичном рынке наблюдается рост на 4%.

В некоторых городах, таких как Одесса и Кропивницкий, цены на однокомнатные квартиры остались на уровне начала года.

В то же время в большинстве областных центров, таких как Винница, Черкассы, Киев, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Тернополь, Сумы, Львов и Житомир, зафиксирован умеренный рост цен, который колеблется от 2% до 9%.

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Наибольший прирост цен с начала года наблюдается в Ужгороде, где однокомнатные квартиры подорожали на 23% как на первичном, так и на вторичном рынках.

Где больше всего выросла стоимость

В Луцке рост цен составил 19% на новостройки и 32% на вторичное жилье. Подобная ситуация наблюдается и в Ровно, где цены поднялись на 19% на первичном рынке и на 24% на вторичном.

В Полтаве цены на новостройки выросли на 12%, тогда как вторичное жилье подорожало на 9%. В Николаеве первичный рынок прибавил в цене 17%, а вторичный - 6%. В Ивано-Франковске стоимость новостроек осталась стабильной, однако вторичное жилье подорожало на 14%.

В перечень городов с самыми высокими ценами вошли Киев, Львов, Ужгород, Черновцы и Днепр, к которым по состоянию на сентябрь присоединилось Ровно. В этих городах стоимость однокомнатного жилья на первичном рынке колеблется от 2 до 2,7 млн грн, а на вторичном - от 1,3 до 2,7 млн грн.

Самые высокие цены на жилье

По количеству предложений, больше всего их увеличилось в Чернигове, Херсоне, Сумах, Ужгороде, Кропивницком и Ивано-Франковске.

Наибольший рост активности отзывов на объявления по продаже квартир отмечается на вторичном рынке в таких городах: Херсон, Хмельницкий, Харьков, Ужгород, Полтава, Одесса, Кропивницкий, Киев и Винница.

В целом анализ рынка недвижимости за первое полугодие 2024 года подтверждает активный рост стоимости на однокомнатные квартиры, что указывает на стабильное развитие рынка жилья в Украине.

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Напомним:

За последние два года стоимость однокомнатной квартиры в аренду в Киеве выросла на 60%.