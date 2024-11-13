Регулятор одобрил проект увеличения тарифа на передачу электроэнергии на 25%

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% - до 665,26 грн/МВт-ч.

Об этом стало известно с заседания регулятора, пишет Forbes Ukraine.

Отдельный тариф на передачу электроэнергии для зеленой металлургии предлагают установить на уровне 352,73 грн/МВт-ч.

Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/МВт-ч.

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Среди официальных причин повышения тарифа - уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии; увеличение компенсаций на технологические расходы, зарплат в "Укрэнерго", кредитных выплат и расходов на спецобязательства для расчетов с ВИЭ-генерацией. Учтены также инфляция и рост курса валют.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует одобрить проект постановления об установлении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн/МВт-ч, что на 25,8% больше тарифа на текущий год.

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В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% - до 783,71 грн/МВт*ч.