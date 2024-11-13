Словакия заключила пробный контракт на импорт газа из Азербайджана вместо российского

Главный покупатель газа в Словакии, компания SPP, подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассматривает возможность долгосрочной сделки, готовясь к потенциальной остановке российских поставок через Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение между Москвой и Киевом по экспорту российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце года, заставляя SPP и других покупателей в Европейском Союзе искать альтернативные источники, в частности в Азербайджане.

Россия заявила, что готова продолжить поставки газа через Украину несмотря на войну, но Киев отказался вести переговоры с Москвой по газу.

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SPP отметила, что диверсифицировала свои контракты на закупку газа с такими компаниями, как BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE, имея доступ к объему, покрывающему до 150% потребностей ее клиентов, с возможностью дальнейшего увеличения запасов.

"Из-за высокого риска остановки поставок газа по восточному трубопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасные поставки газа нашим клиентам - от крупных промышленных потребителей до домохозяйств при любых условиях", - заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

SPP также отметила, что в случае остановки поставок через Украину у нее есть альтернативные маршруты для транзита, включая газопровод из Германии через Чехию.

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Также важным будет южный маршрут через газопровод "Турецкий поток" через Черное море, по которому может поставляться часть российского или азербайджанского газа.

Компания добавила, что, если транзит через Украину прекратится, ей придется принять дополнительные меры для обеспечения безопасности поставок, но это приведет к росту расходов.

"Если компания потеряет российские поставки и вынуждена будет закупить весь необходимый объем из другого источника и физически транспортировать его в Словакию, это обойдется по крайней мере на 140 миллионов евро дороже", - сообщила SPP.

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Напомним:

Прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа.

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.