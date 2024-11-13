General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей: причина

Новый олигарх или Курченко-2. Кто такой Максим Криппа и откуда у него деньги? В Украине появился бизнесмен, который может позволить себе покупать недвижимость, киберспортивные команды и медиа за десятки миллионов долларов. Кто он? (укр)

Бездействие или преступный умысел? Как НКЦБФР пренебрегает интересами украинцев в пользу подсанкционного россиянина Компания "Фридом финанс" продолжает работать в Украине в обход санкций, а 12 тысяч клиентов местного брокера уже два года не могут вернуть свои деньги. Как такое возможно и кто помогает подсанкционному россиянину зарабатывать на украинцах? (укр)