General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей: причина
Среда, 13 ноября 2024, 14:35 -
General Motors отзовет 461 839 автомобилей из-за проблем с трансмиссией.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что под отзыв подпадают, в частности, некоторые автомобили Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Cadillac Escalade 2020-2022 годов выпуска.
В сообщении утверждают, что на этих автомобилях может выйти из строя клапан управления трансмиссией, что приведет к блокировке задних колес.
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Напомним:
У некоторых автомобилей General Motors возникла проблема с программным обеспечением электронного модуля управления тормозами.
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