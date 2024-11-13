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General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей: причина

Среда, 13 ноября 2024, 14:35 - Алексей Артемчук

General Motors отзовет 461 839 автомобилей из-за проблем с трансмиссией.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что под отзыв подпадают, в частности, некоторые автомобили Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Cadillac Escalade 2020-2022 годов выпуска.

В сообщении утверждают, что на этих автомобилях может выйти из строя клапан управления трансмиссией, что приведет к блокировке задних колес.

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Напомним:

У некоторых автомобилей General Motors возникла проблема с программным обеспечением электронного модуля управления тормозами.

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