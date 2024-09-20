General Motors відкликає майже пів мільйона авто в США 

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У деяких автомобілів General Motors виникла проблема з програмним забезпеченням електронного модуля управління гальмами.

Про це повідомляє Reuters.

Американський автоконцерн General Motors відкликає 449 671 пікап і позашляховик у США через проблеми з програмним забезпеченням електронного модуля управління гальмами.

Відкликанню підлягають моделі Chevrolet Silverado 1500 2023 року, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe 2023-2024 років, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade та Escalade ESV.

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Програмне забезпечення електронного модуля управління гальмами на постраждалих автомобілях може не відображати попереджувальну лампочку, коли відбувається втрата гальмівної рідини.

У повідомленні зазначили, що без попереджувальної лампочки транспортний засіб може експлуатуватися з низьким рівнем гальмівної рідини, що може знизити ефективність гальмування і підвищити ризик аварії.

Повідомляється, що власникам транспортних засобів буде надано безплатне оновлення програмного забезпечення.

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Нагадаємо:

General Motors Co. скорочує понад 1000 інженерів-програмістів, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою організацію програмного забезпечення та послуг.