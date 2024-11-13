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Китай вводит налоговые стимулы для возрождения сектора недвижимости

Среда, 13 ноября 2024, 14:15 - Алексей Артемчук

Китай представил налоговые стимулы для поддержки больного сектора недвижимости, которые вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли Китая.

Министерство расширит перечень объектов, подлежащих налогообложению налогом на недвижимость по ставке 1%, включив в него квартиры площадью до 140 квадратных метров, по сравнению с предыдущими 90 квадратными метрами.

Минимальная ставка налога на добавленную стоимость на землю будет снижена на 0,5%.

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Напомним:

Китай представил долговой пакет на 10 трлн юаней (1,40 трлн долл), чтобы облегчить финансовые трудности местных органов власти и стабилизировать слабый экономический рост.

Китай недвижимость
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