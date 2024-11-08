Китай прагне покращити фінансове становище місцевої влади без прямого вливання грошей в економіку

Китай представив борговий пакет на 10 трлн юанів (1,40 трлн дол), щоб полегшити фінансові труднощі місцевих органів влади та стабілізувати слабке економічне зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ці заходи знаменують собою відхід від стратегій тотального стимулювання для відновлення зростання, які Китай застосовував у минулому. Вони спрямовані на відновлення муніципальних балансів як довгострокову мету, а не на пряме вливання грошей в економіку.

Очікується, що заміна прихованих боргів на офіційні заощадить місцевим органам влади 600 млрд юанів на відсотках за п'ять років.

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Як реакція на вибори в США та посилення ризиків для торгівлі, державні ЗМІ повідомили, що уряд Китаю в п'ятницю схвалив розширення покриття страхування експортних кредитів і посилить підтримку торгівельних компаній.

Місцеві органи влади, зіткнувшись із високим боргом і падінням доходів, скорочують зарплати державним службовцям і накопичують борги перед компаніями приватного сектору, обмежуючи грошові потоки в реальний сектор економіки та посилюючи дефляційний тиск.

Їхні труднощі, спричинені гострою кризою на ринку нерухомості з 2021 року, яка знизила доходи забудовників від аукціонів з продажу земельних ділянок під житлову забудову - ключового джерела фінансування міст і провінцій - поставили під загрозу цільовий показник зростання Китаю на 2024 рік, що становить близько 5%.

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Нагадаємо:

У жовтні китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку США та Європейського Союзу.