Минагро собирается переориентировать госзакупки на украинские продукты: начинает с рыбы

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует переориентацию государственных закупок в пользу украинских продуктов.

Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

Он отметил, что министерство начинает политику реального импортозамещения в сфере продовольствия.

"Сейчас Минагрополитики и продовольствия вместе с Кабмином нарабатывает четкую дорожную карту для переориентации госзакупок. Начинаем с рыбы. Это положительно повлияет на платежный баланс страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития этой отрасли. И параллельно движемся по другим секторам", - рассказал он.

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Коваль пояснил, что рыбу государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за рубежа. В частности, речь идет о хеке, пангасиусе и других. Только в прошлом году было закуплено импортной рыбы на почти 40 млрд грн.

В то же время в рационе ВСУ хек также можно заместить толстолобиком и белым амуром. Главный диетолог Минздрава подтвердил, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным.

"Уверен, в рационе тех, кто закупает за государственные средства, точно должна быть украинская рыба. Наш патриотизм должен проявляться во всех сферах. Экономический - не исключение. Украинцы должны поддерживать украинское", - подчеркнул Коваль.

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Напомним:

Министерство обороны Украины с 2025 года планирует увеличить закупки фермерской продукции для Вооруженных сил Украины.