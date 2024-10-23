Міноборони планує збільшити постачання фермерської продукції для ЗСУ

Міністерство оборони України з 2025 року планує збільшити закупівлі фермерської продукції для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що це стало можливим після того, як Міністерство оборони України збільшило терміни їх закупівлі. Відповідні зміни зафіксовані в оновлених "Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування".

"Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу", – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Реклама:

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.

Нагадаємо:

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони припинив роботу з постачальником "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області та застосував до нього оперативно-господарські санкції, заборонивши брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Реклама: