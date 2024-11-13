"Черноморнефтегаз" обещает существенно увеличить выплаты за "облгазы Фирташа"

АО "Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем (принадлежат Дмитрию Фирташу), обязался уплатить более 500 млн грн по результатам управления этими активами в 2023 году.

Об этом сообщила глава Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

Она напомнила, что по результатам 2022 года Черноморнефтегаз уплатил в государственный бюджет 172 млн грн от управления активами.

В АРМА сообщили, что Агентство подписало дополнительный договор с АО "Черноморнефтегаз" по управлению 26 облгазами.

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Напомним:

В конце июня 2024 года ВАКС отменил арест на "облгазы Фирташа". Однако в дальнейшем его продлили.

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обязало АО "ГАО „Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем ("облгазов Фирташа"), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 000 грн

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