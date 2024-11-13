Все разделы
Укр / Рус

"Черноморнефтегаз" обещает существенно увеличить выплаты за "облгазы Фирташа"

Среда, 13 ноября 2024, 13:26 - Виктор Волокита

АО "Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем (принадлежат Дмитрию Фирташу), обязался уплатить более 500 млн грн по результатам управления этими активами в 2023 году. 

Об этом сообщила глава Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

Она напомнила, что по результатам 2022 года Черноморнефтегаз уплатил в государственный бюджет 172 млн грн от управления активами.

В АРМА сообщили, что Агентство подписало дополнительный договор с АО "Черноморнефтегаз" по управлению 26 облгазами.

Реклама:

Напомним: 

В конце июня 2024 года ВАКС отменил арест на "облгазы Фирташа".  Однако в дальнейшем его продлили. 

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обязало АО "ГАО „Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем ("облгазов Фирташа"), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 000 грн 

Реклама:
АРМА Черноморнефтегаз Фирташ
Реклама:
Материалы по теме
Из Украины вывели более 100 миллиардов долларов за время независимости: АРМА ищет как вернуть 11 ноября 2024, 17:42
Фигуранты коррупционных схем в МСЭК: АРМА разыскало их первые миллионные активы 5 ноября 2024, 11:38
Почему не все арестованные средства работают на государство 5 ноября 2024, 08:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте