АРМА поставило жорстку вимогу до управителя "облгазами Фірташа"

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зобов'язало АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем ("облгазів Фірташа"), додатково сплатити до державного бюджету 611 000 грн

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Така претензія до управителя виникла у АРМА за результатами першого півріччі 2024 року.

"Управитель не визнав факту порушення та відмовився добровільно сплатити кошти до бюджету. У відповідь на це АРМА винесло обов'язковий до виконання Припис управителю", - йдеться в повідомленні.

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АРМА наголошує, що невиконання Припису може призвести до адміністративної відповідальності та інших законних заходів. Агентство готове захищати інтереси держави всіма доступними правовими засобами, включно з ініціюванням кримінальних справ.

"Варто зазначити, що лише у 2024 році за повідомленнями АРМА було порушено дві кримінальні справи щодо управителів активів", - зазначається в повідомленні.

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Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згiдно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.