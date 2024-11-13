В Украине растет спрос на гибридные авто: какие модели выбирали в октябре

В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили более 1900 гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 7% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% - против 59% в октябре 2023 года.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4. Их приобрели 261 единицу. Второе место занимает Nissan Qashqai (82 единицы), а третье - Toyota Yaris Cross (79 единиц).

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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство получил Ford Fusion US (54 единицы). На втором месте в октябре была Toyota Prius (46 единиц), а на третьем - Toyota RAV-4 (38 единиц).

Напомним:

В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно прошлого года октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

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