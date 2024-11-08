В Україні попит на електрокари зменшився: популярні електромобілі жовтня
У жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4124 шт. (нових – 969 шт., уживаних – 3155 шт.).
Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- HONDA M-NV - 188 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 100 од.;
- ZEEKR 001 - 94 од.;
- BYD Song Plus - 74 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 41 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 447 од.;
- TESLA Model Y - 299 од.;
- TESLA Model 3 - 281 од.;
- HYUNDAI Kona Electric - 195 од.;
- VOLKSWAGEN e-Golf - 182 од.
Як йдеться в повідомленні, усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
Нагадаємо:
В Україні у жовтні 20224 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%, тобто на 4% більше.