Государство сэкономило более 1 миллиарда благодаря закупкам через Prozorro Market

В 2023-2024 годах с помощью Prozorro Market государственным заказчикам удалось приобрести продукты для школ, больниц и других госструктур на более 5,5 млрд грн, при этом сэкономив более 1 млрд грн.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на Европейском региональном саммите школьного питания, сообщили в Минэкономики.

"Prozorro Market стал основным инструментом, который позволяет школам быстро и эффективно закупать продукты, ведь сокращает сроки закупок до 9 дней и избавляет от необходимости готовить тендерную документацию. Сегодня на платформе работают 3,5 тысячи закупщиков и 3 тысячи поставщиков, и поэтому эффективность электронных закупок очевидна", – рассказала Свириденко.

Для того, чтобы количество производителей на рынке увеличивалось, правительство запустило ряд программ, такие как: "Доступные кредиты 5-7-9", гранты для перерабатывающих предприятий, "Собственное дело", гранты для ветеранов и их семей и тому подобное.

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"По всем программам производство продуктов или оказание услуг по кейтерингу входит в топ-3 категорий. Сегодня 32% победителей грантовой программы по переработке – это бизнесы, занимающиеся производством продуктов, в частности консервированием овощей, выпуском молочных, мясных и хлебобулочных изделий. Мы призываем производителей подавать заявки на господдержку", – подчеркнула глава ведомства.

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Напомним:

С февраля 2024 года Prozorro Market стал обязательным для закупок продуктов питания для госзаказчиков.