Prozorro Market стал обязательным для закупок продуктов питания для госзаказчиков

Кабинет Министров обязал учреждения образования, здравоохранения и других госзаказчиков покупать ряд продуктов по электронному каталогу Prozorro Market в случае, если их стоимость превышает 100 тысяч гривен.

Соответствующие изменения правительство приняло на заседании 9 февраля, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Минэкономики проанализировало, какой набор продуктов чаще всего закупается медицинскими и образовательными учреждениями и предложило изменения в действующие нормативные акты, призванные упростить для заказчиков и поставщиков закупки таких продуктов.

"Механизм закупок по электронному каталогу - наиболее понятный и доступный, поэтому мы предлагаем заказчикам и поставщикам использовать при закупках именно электронный каталог. Решение также будет способствовать предупреждению возможных злоупотреблений и уменьшит коррупционные риски при закупках", - пояснила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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В перечень товаров, которые должны закупаться по каталогу, внесены, в частности, мясо - курятина, свинина, говядина, замороженная рыба, яйца, молоко и молочные продукты включая сметану и кефир, сырные изделия, сахар свекольный, макароны, мука и различные крупы, овощи и фрукты - капуста, свекла, морковь, яблоки, картофель и др.

В ведомстве отметили, что электронный каталог Prozorro Market является частью реформ в области публичных закупок и позволяет заказчикам проводить конкурентные закупки типичных товаров всего за 9 дней, собирая конкуренцию вдвое выше, чем во время классической тендерной процедуры.

"Prozorro Market не только является быстрым, удобным, безопасным, с минимальными затратами ресурсов заказчика способом закупки, но и таким, где экономия втрое превышает показатели открытых торгов.

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Сумма закупок продуктов питания в электронном каталоге уже превышает 2 миллиарда гривен, а в течение 2023 года каждая третья закупка в системе состоялась с использованием нашего инструмента", - отмечает директор ГУ "Профессиональные закупки" Евгений Якубовский.

В случае, когда закупка по электронному каталогу путем запроса предложений не состоялась, заказчик может провести закупку на открытых торгах, не увеличивая при этом ожидаемую стоимость закупки. Или же закупку путем запроса предложений с учетом особенностей осуществления публичных закупок на период действия военного положения.

Напоминаем:

Кабинет министров расширил перечень медицинских товаров, которые являются обязательными для покупки через электронный каталог Prozorro Market.