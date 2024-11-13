Акции Samsung Electronics упали до минимума за четыре года: причины

Акции Samsung Electronics, ведущего мирового производителя микросхем памяти, упали до самого низкого уровня за последние четыре года на фоне беспокойства по поводу влияния американских тарифов при новой администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Акции Samsung с начала года упали на 34% и могут продемонстрировать худшие годовые показатели за последние два десятилетия. Акции конкурентов SK Hynix выросли на 32% в этом году, а американский производитель чипов Nvidia подорожал на 199%.

Отмечается, что в 2024 году южнокорейский технологический гигант имеет худшие показатели среди мировых производителей микросхем, таких как TSMC и Nvidia, поскольку он отстает от конкурентов в удовлетворении спроса на микросхемы искусственного интеллекта.

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Потенциальные тарифы Трампа на китайский импорт могут нанести удар по компании Samsung, которая больше зависит от китайских клиентов, чем ее местный конкурент SK Hynix.

Hynix увеличивает продажи высококлассных серверных чипов с искусственным интеллектом американским клиентам, таким как Nvidia.

Трамп угрожал ввести универсальный 10%-й тариф на импорт и 60%-й на китайские товары, что снизит спрос на электронные продукты, которые используют чипы.

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Напомним:

Samsung Electronics сокращает до 30% своих зарубежных сотрудников в некоторых иностранных подразделениях.