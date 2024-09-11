Samsung скоротить до 30% працівників в деяких іноземних підрозділах – Reuters

Samsung Electronics скорочує до 30% своїх закордонних співробітників у деяких іноземних підрозділах.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Samsung доручила своїм дочірнім компаніям у всьому світі зменшити штат продажів і маркетингу приблизно на 15%, а адміністративний персонал — до 30%, повідомили два з джерел.

Цей план буде реалізовано до кінця року і торкнеться робочих місць у Америці, Європі, Азії та Африці, зазначило одне з джерел.

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Наразі не зрозуміло, скільки людей буде звільнено і які країни та бізнес-підрозділи постраждають найбільше.

У заяві Samsung зазначила, що коригування персоналу на деяких закордонних операціях є рутинними і спрямовані на підвищення ефективності. У компанії додали, що ці плани не торкнуться виробничого персоналу.

Станом на кінець 2023 року Samsung працевлаштовувала загалом 267 800 осіб, з яких понад половина, або 147 000, працювали за кордоном.

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Виробничі та науково-дослідні підрозділи становили більшість цих робочих місць, а персонал з продажу та маркетингу становив приблизно 25 100 осіб, тоді як у інших сферах працювало 27 800 осіб, йдеться в звіті.

Економічна правда.