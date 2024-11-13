В Киеве снова будут отключать свет, но только для бизнеса

В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.

Об этом сообщает КГГА.

"По указанию Укрэнерго сегодня 13 ноября в Киеве будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса с 7-00 до 20-00 часов", - говорится в сообщении.

Причины - дефицит в энергосистеме из-за предыдущих обстрелов РФ и снижение температуры.

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В КГГА напоминают, что ограничения не будут касаться бытовых потребителей.

Напомним:

Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).

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