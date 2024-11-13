В Киеве снова будут отключать свет, но только для бизнеса
Среда, 13 ноября 2024, 09:27 -
В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.
Об этом сообщает КГГА.
"По указанию Укрэнерго сегодня 13 ноября в Киеве будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса с 7-00 до 20-00 часов", - говорится в сообщении.
Причины - дефицит в энергосистеме из-за предыдущих обстрелов РФ и снижение температуры.
Реклама:
В КГГА напоминают, что ограничения не будут касаться бытовых потребителей.
Напомним:
Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).
Реклама:
Реклама: