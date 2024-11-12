Украинские разработчики системы, которая обнаруживает позиции артиллерии, привлекли почти полмиллиона долларов

Благодаря Brave1 разработчики акустической системы Vidar Systems, которая обнаруживает огневые позиций артиллерии и минометов, привлекли 450 000 долл от инвесторов и венчурного фонда из Чехии - Presto Ventures.

Об этом сообщает вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Vidar Systems планируют потратить 450 000 долл на расширение команды и масштабирование продукта, чтобы его было еще удобнее использовать в боевых условиях.

Знакомство с венчурным фондом состоялось на Іnvest Demo Day, который организовал Brave1. Оборонный кластер постоянно презентует инвесторам украинские defense tech-компании и помогает разобраться, как устроен рынок, отметил Федоров.

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По его словам, благодаря Brave1 инвесторы находят перспективные технологии, в которые им интересно вкладывать средства, а топовые разработки получают финансирование.

Напомним:

Кластеру военных технологий Brave1 удалось привлечь более 25 миллионов долларов внешних инвестиций, увеличив этот показатель на 20 млн долл относительно 2023 года.

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