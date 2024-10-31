Завдяки Brave1 вдалось залучити $25 мільйонів іноземних інвестицій – Федоров

Кластеру військових технологій Brave1 вдалось залучити понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, збільшивши цей показник на 20 млн дол відносно 2023 року.

Про це повідомляє перший віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За повідомленням, збільшити інвестиції вдалось завдяки роботі з приватними інвесторами та міжнародними венчурними фондами млн за сприяння Brave1.

У 2023 році інвестиції становили 5 млн дол.

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""Matchmaking" між компаніями та інвесторами відбувається на invest demo days, такі заходи Brave1 проводить регулярно. Лише на одному демодні може відбутися кілька мільйонних угод. Наприклад, компанія Swarmer, яка займається пошуком ШІ-рішень для роїв дронів, залучила $2,7 млн іноземних інвестицій, і з частиною інвесторів познайомилися саме на demo days", – зазначив Федоров.

Нагадаємо:

Михайло Федоров вважає, що українські компанії в секторі defense tech можуть отримати $50 млн інвестицій до кінця року.

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