Забастовка работников Boeing снизила октябрьские поставки до 14 самолетов

В октябре Boeing поставил 14 коммерческих самолетов, что составляет менее половины из 34 самолетов, которые он передал клиентам в течение того же месяца в 2023 году.

Об этом сообщает Reuters.

Американский авиастроитель требует, чтобы все работники его заводов на западном побережье вернулись на работу во вторник после окончания забастовки 5 ноября, но добавил в заявлении, что до полного восстановления производства самолетов пройдет еще несколько недель.

Boeing пытается увеличить производство модели 737 до 38 самолетов в месяц, чтобы получить необходимую прибыль, после того, как забастовка повлияла на поставки в сентябре и октябре.

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Отмечается, что на производство Boeing 787 в Южной Каролине забастовка не повлияла. С начала забастовки до октября компания поставила 24 самолета.

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Напомним:

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Работники авиастроительной компании Boeing проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки.