Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц и предприятий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о применении санкций в отношении конкретных лиц и предприятий.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Так, указом №761/2024 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к 15 лицам сроком 10 лет, среди которых, в частности, уроженец Российской Федерации, так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев, коллаборант Владимир Немцев и другие.

Этот же указ вводит в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 10 лет в отношении 39 предприятий.

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В то же время указом №762/2024 президент ввел в действие решение СНБО о применении санкции на 10 лет в отношении 63 предприятий, среди которых российские авиакомпании, аэропорты, в частности "Шереметьево Хендлинг", "Домодедово Эрпорт Хендлинг", "Аэропорт Сервис", "Воздушные Ворота" Столицы", "Аэрофлот Техникс", "Скай Фуд Внуково".

Также под санкции попали нефтяные и газовые компании, в частности, "Русснефть", "Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", "Газпромнефть-Аэро Новосибирск".

Оба указа вступили в силу со дня опубликования, то есть с 12 ноября.

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Напомним:

Ранее Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Среди юридических лиц, против которых ввела санкции СНБО, – российские и китайские компании, в том числе государственная корпорация "Ростех".

Под персональные санкции попала, в частности, адвокат Татьяна Монтян.