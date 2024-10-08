Российские производители и предатели: Зеленский ввел в действие новые санкци
Вторник, 8 октября 2024, 21:29 -
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 8 октября два указа, которыми ввел в действие новые решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
"Продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину. А также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", - сказал Зеленский в видеообращении вечером во вторник.
Среди юридических лиц, против которых ввел санкции СНБО - российские и китайские компании, в том числе государственная корпорация "Ростех".
Под персональные санкции попала, в частности, адвокат Татьяна Монтян.
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