"єВідновлення" продлят на 2025 год: сколько средств заложили на программу

Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье будут реализовывать в следующем году. В 2025 году на ее финансирование выделят 4 млрд грн.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, из заложенных средств 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для тех, кто потерял свое жилье, еще 1 млрд грн направят на компенсации за поврежденное имущество.

Шуляк подчеркнула, что этой суммы катастрофически недостаточно.

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"Я настаиваю на том, что программа должна не только продолжать поддержку украинцев, жилье которых было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, а и расширяться. Насущная необходимость – расширить

"єВідновлення" на временно оккупированные территории. Если этого не сделаем мы, это сделают оккупанты. А этого важно не допустить" , – отметила Шуляк.

Глава комитета напомнила, что Украина продолжает вести переговоры с международными партнерами о поддержке в финансировании программы на следующий год. Кроме этого, к финансированию "єВідновлення" уже приобщались и Банк развития Совета Европы, который предоставил 100 млн евро, и Всемирный Банк, который предоставил 200 млн долларов.

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"Денег нет, но вы держитесь". Получат ли жилье ВПО с оккупированных территорий

Напомним:

Украина получила 70 млн евро от Банка Развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках реализации проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное жилье", который внедряется в рамках услуги "єВідновлення".