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Компенсация за уничтоженное жилье: Украина получила 70 млн евро от БРСЕ

Пятница, 6 сентября 2024, 12:20 - Виктор Волокита

Украина получила 70 млн евро от Банка Развития Совета Европы (БРСЕ) в рамках реализации проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное жилье". 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно проекту HOME, средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов, как механизм прямой помощи, благодаря которому украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье.  

"Основными конечными бенефициарами являются участники боевых действий, лица с инвалидностью и многодетные семьи", - говорится в сообщении. 

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В рамках совместного с БРСЕ проекта планируется финансирование компенсации за более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье. 

Проект внедряется в рамках услуги "еВідновлення" по всей территории Украины.

"Реализация проекта HOME будет способствовать скорейшему возвращению пострадавших граждан к привычной жизни. Украина является членом Банка Развития Совета Европы уже более года - с июня 2023 года", - отметила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова. 

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В министерстве также отметили, что привлеченные средства являются первым траншем из предусмотренных двух этапов до конца текущего года.

Как сообщалось, в июне Украина и банк подписали соглашение о займе объемом 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье". 

Напомним:

В Запорожье согласились компенсировать 200 млн за поврежденное и уничтоженное жилье.

Европа банк жилье
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