Столица Финляндии принудительно изымет крупнейшую арену города у российских владельцев

Город Хельсинки инициирует принудительный выкуп крупнейшей спортивной арены столицы Финляндии у российских владельцев, которые попали под санкции.

Об этом сообщает Reuters.

В 2023 году Хельсинки заявил, что российско-финские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые контролируют компанию, владеющую ареной, столкнутся с экспроприацией, если они добровольно не продадут собственность.

"Хельсинки Арена", большая концертная площадка и хоккейная арена, закрыта с 2022 года из-за санкций, наложенных на российских инвесторов после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в том году.

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Сообщается, что продление экспроприации было необходимо, чтобы остановить разрушение здания и предотвратить ущерб репутации Финляндии из-за ее неспособности обслуживать крупные международные мероприятия.

По оценкам столичных властей в 2023 году, гостиницы, рестораны и другие предприятия теряли до 425,24 млн долл дохода в год, пока арена простаивала.

Все активы Тимченко в ЕС заморожены, а Ротенберг является объектом американских санкций, введенных против его отца Бориса, дяди Аркадия и их семей за тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним:

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии.