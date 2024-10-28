Всі розділи
Укр / Рус

Фінляндія на вимогу "Нафтогазу" заарештувала частину активів Росії на десятки мільйонів доларів

Понеділок, 28 жовтня 2024, 12:12 - Віктор Волокіта

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії. 

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу". 

Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

"Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз. 

Реклама:

Ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

Як йдеться в повідомленні, відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

Нагадаємо:

Реклама:

У січні-вересні 2024 року за підсумками своєї діяльності група "Нафтогаз" сплатила майже 67 млрд грн податків.

Фінляндія
Реклама:
Матеріали за темою
Найбільша енергокомпанія Фінляндії подала позов проти РФ на 800 мільйонів євро 22 жовтня 2024, 18:49
Понад 20 проєктів фінського бізнесу отримали підтримку за планом відбудови України 19 жовтня 2024, 13:04
Фінська енергокомпанія замінює російське ядерне паливо на американське 2 вересня 2024, 18:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті