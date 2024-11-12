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Полиция снова пришла с обысками в "Киевтеплоэнерго"

Вторник, 12 ноября 2024, 14:43 - Виктор Волокита

Сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве проводят обыски в главном офисе КП "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщается на сайте КГГА. 

Следственные действия связаны с расследованием фактов строительных работ на одном из объектов энергетики, которые выполняла подрядная организация.

"Повод для обысков - якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников. 

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КП "Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны правоохранителей, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования", - рассказали в „Киевтеплоэнерго".

В "Киевтеплоэнерго" также отметили, что сейчас правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города во время отопительного сезона. 

Напомним:

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29 августа 2024 года правоохранители уже проводили обыски на территории КП "Киевтеплоэнерго". Тогда в компании заявляли, что должностных лиц "Киевтеплоэнерго" обвиняют в якобы присвоении бюджетных средств во время ремонта тепловых сетей на ул. Антоновича еще в 2016 году. 

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