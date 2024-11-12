Полиция снова пришла с обысками в "Киевтеплоэнерго"
Сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве проводят обыски в главном офисе КП "Киевтеплоэнерго".
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Следственные действия связаны с расследованием фактов строительных работ на одном из объектов энергетики, которые выполняла подрядная организация.
"Повод для обысков - якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников.
КП "Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны правоохранителей, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования", - рассказали в „Киевтеплоэнерго".
В "Киевтеплоэнерго" также отметили, что сейчас правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города во время отопительного сезона.
Напомним:
29 августа 2024 года правоохранители уже проводили обыски на территории КП "Киевтеплоэнерго". Тогда в компании заявляли, что должностных лиц "Киевтеплоэнерго" обвиняют в якобы присвоении бюджетных средств во время ремонта тепловых сетей на ул. Антоновича еще в 2016 году.