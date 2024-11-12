Супруненко купил компанию у депутата Киевсовета: чем фирма занимается

Бизнесмен, бывший зять экс-мэра Черновецкого, Вячеслав Супруненко купил лизинговую компанию "Калина-Автолизинг" у депутата Киевского городского совета Анны Коваленко ("Европейская солидарность").

Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA, пишет LIGA.net.

30 октября Супруненко стал владельцем 100% в уставном капитале ООО "Калина-Автолизинг", выкупив доли инвестиционного фонда "Киви" (88,33%) и страховой компании "Країна" (11,67%).

Бенефициарной владелицей обеих компаний является депутат Коваленко.

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Сумма сделки не сообщается.

После приобретения лизинговой компании Супруненко переименовал ее в Амо Лизинг.

Справочно: Реклама: Лизинговая компания занимается приобретением имущества (автомобилей, оборудования, недвижимости и т.д.) и сдачей его в аренду (лизинг) физическим или юридическим лицам. Во время аренды компания сохраняет право собственности на имущество, а клиент пользуется им на условиях долгосрочного договора, постепенно выплачивая его стоимость и дополнительные комиссии.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева взыскал 5 млн грн с ООО "Реконис", которое не платило деньги за пользование землей площадью 1,25 га, что находится в Святошинском районе столицы на Кольцевой дороге. Фирма связана с командой экс-мэра Киева Черновецкого.