У Києві відсудили 5 мільйонів у фірми, яка 5 років не платила за землю на Кільцевій дорозі

Фото: скріншот kadastr.live

Господарський суд Києва стягнув 5,05 млн грн з ТОВ "Реконіс, яке 5 років не сплачувало кошти за користування землею комунальної власності площею 1,25 га, що знаходиться у Святошинському районі столиці на Кільцевій дорозі.

Про це свідчить рішення суду від 7 серпня.

Як встановив суд, у 2020 році "Реконіс" став власником трьох об'єктів нерухомості:

комплекс будівель на 288 м2, куди, зокрема, входила мийка авто (Кільцева дорога, 12б);

нежитловий будинок літ. А на 96,6 м2 (Кільцева дорога,12в;

нежитловий будинок літ. А на 180,9 м2 (Кільцева дорога 12г).

Вся нерухомість розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 1,25 га (кадастровий номер 8000000000:75:230:0200).

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У 2021 році Київрада передала в оренду на 25 років ТОВ "Реконіс" цю ділянку для обслуговування будівель і споруд та будівництва торговельно-розважального комплексу, закладів громадського харчування, офісів.

Водночас, за даними прокуратури, яка і подала позов до суду, починаючи ще з 2020 року, підприємство не сплачувало кошти за користування земельною ділянкою.

Причому суд встановив, що Київрада знала про порушення ТОВ "Реконіс" щодо оплати оренди землі. Водночас до суду довгий час не зверталася. А надані прокурором докази свідчать, що Київрада не бажала належним чином здійснювати захист інтересів територіальної громади міста Києва.

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В результаті суд стягнув 5,05 млн грн на користь Київської міської ради безпідставно збережені кошти у розмірі 5,05 млн грн.

Як писало видання "Київвлада", у 2007 році територія, за оренду якою не сплачувало ТОВ "Реконіс", входила до складу зеленої зони Святошинського лісгоспу, але за часів мера Леоніда Черновецького Київрада вирішила перевести їх у категорію земель житлової та громадської забудови.

У 2021 році за передачу в оренду агітував ексчлен команди колишнього мера Києва Черновецького, депутат Київради від фракції "Єдність" Сергій Кримчак.

За його словами, проект рішення про передачу "Реконісу" в оренду ділянки готувався в тому числі на підставі заяви цього підприємства, в якому повідомлялося, що "Реконіс" веде перемовини з "МакДональдз Юкрейн ЛТД" про створення тут закладу громадського харчування.

На сайті "МакДональдз" вказаний ресторан на Кільцевій дорозі, але за номером 14-в.

Згідно з даними youcontrol, наразі власниками ТОВ "Реконіс" вказані Юлія Гольберг, Володимир Черенков та Сергій Шмарчук. Водночас, до березня 2023 року засновник підприємства був Сергій Ігнатуха.

Ігнатуха Сергій Михайлович значився помічником нардепа Олександра Супруненка у 2007-2012 роках. Брат Олександра – В'ячеслав Супруненко, ексдепутат Київради V та VI скликань від "Блоку Леоніда Черновецького", був зятем ексмера Києва Леоніда Черновецького.

Економічна правда