Потери 300 миллионов: БЭБ раскрыло схему с перепродажей колючей проволоки для фортификаций

В Украине посредники перепродавали колючую проволоку для фортификаций, которую изготавливают в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы. Из-за этого бюджет уже потерял около 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

БЭБ установило, что посредники продают более 60% барьерных рубежей типа "Егоза", которые изготавливают заключенные.

Отмечается, что производители реализуют до 45% всего объема такой продукции непосредственно в адрес госорганов, а остальное - через коммерческие предприятия. Последние в дальнейшем устанавливают наценку до 45% при перепродаже товара государственным учреждениям.

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"В условиях вооруженной агрессии военные государственные администрации вынуждены покупать барьерные рубежи по завышенной цене у коммерческих предприятий, хотя производят продукцию государственные учреждения. Однако сейчас они в основном отказывают администрациям в закупке этих материалов для фортификаций", - отмечает заместитель директора БЭБ Андрей Пащук.

По его словам, это связано с якобы уже заключенными соглашениями с посредниками и отсутствием возможностей увеличить объемы производства.

Как отмечается в сообщении, чтобы устранить предпосылки потерь бюджета Бюро направило в адрес Министерства юстиции рекомендацию провести мониторинг объемов реализации барьерных рубежей типа "Егоза" и малозаметных препятствий коммерческим предприятиям.

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Также специалисты БЭБ предложили рассмотреть вопрос об установлении приоритетности выполнения заказов государственных органов.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые завладели средствами "Укргазбанка" в особо крупном размере. Председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления банка оформили 150 млн грн кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства.