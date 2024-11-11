Привласнення 150 мільйонів: БЕБ підозрює ексзаступника голови банку у пособництві

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі. Мова йде про "Укргазбанк".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти.

Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства "Компанії з управління активами" нібито за цінні папери.

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Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб.

Детективи БЕБ встановили, що колишній заступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором – підконтрольною іноземною компанією. Ця компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності.

"Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї", - йдеться в повідомленні БЕБ.

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У Бюро зазначили, що такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку.

"Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину. Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - розповіли в БЕБ.

Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.