Модели Onlyfans из Украины заработали $120 миллионов, но не уплатили налоги – нардеп
Вторник, 12 ноября 2024, 14:09 -
Более 5000 человек из Украины, которые занимают публикацией контента на Onlyfans, с 2020 по 2022 год заработали 123 миллиона долларов, но не уплатили налогов, потому что это невозможно из-за законодательства.
Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
За 2020-2022 год украинские модели получили:
- 2020 год: примерно $8 млн доходов.
- 2021 год: уже более $35 млн доходов.
- 2022 год: почти $80 млн доходов.
Нардеп отметил, что платформа OnlyFans уже платит налоги в Украине, но от себя.
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"Но "актеры-украинцы" даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной", - пояснил он.
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Напомним:
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В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.
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